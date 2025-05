HBO Max lanzó el tráiler de la serie IT: Welcome to Derry, dirigida por Andy Muschietti

IT: Welcome to Derry contará la historia de los orígenes del protagonista.

La renovada plataforma de streaming HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de la serie IT: Welcome to Derry , la cual contará la historia de origen de Pennywise , quien volverá a ser interpretado por Bill Skarsgård.

Luego de 6 años desde lo que fue la película IT: Chapter Two, HBO Max finalmente confirmó la llegada de la serie precuela de la franquicia , la cual volverá a ser dirigida por el argentino Andy Muschietti . Con un estreno pautado para otoño en Estados Unidos, es decir primavera en Argentina , hay mucha expectativa por el estreno.

En este primer tráiler, se pudo observar muy poco de Pennywise, ya que tan solo hubo una breve aparición cerca del final del video y luego de múltiples gritos. Así, el público finalmente conocerá cómo y de dónde llegó esta entidad malvada al pueblo de Derry, una pregunta que existe desde la primera miniserie original de 1990.

IT Welcome to Derry IT: Welcome to Derry contará una historia muy esperada. HBO Max

El elenco completo de IT: Welcome to Derry está integrado por Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar, Stephen Rider y el mencionado Bill Skarsgård, el único actor que regresa de las películas de 2017 y 2019. Además, contará con un total de 9 capítulos y solo estará disponible en la plataforma de streaming de HBO.

