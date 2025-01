Andy Muschietti confirmó cómo será la serie It: Welcome to Derry y sorprendió con los detalles

El director Andy Muschietti reveló que la serie spin-off de la franquicia It llamada Welcome to Derry tendrá tres temporadas y llenó de ilusión a los fanáticos del personaje Pennywise .

En diálogo con el programa La Baulera del Coso de YouTube, Andy Muschietti habló sobre qué tratará Welcome to Derry. "Es una historia basada en los interludios de It, la novela, a partir de la investigación de Mike Hanlon. Vamos a desvelar qué es It, lo que hizo, quién lo vio y todas sus apariciones", confesó en un primer lugar.