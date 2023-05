Se confirmó el inicio del rodaje de Welcome to Derry, la serie spin-off de "It"

Andy Muschietti saltó a la fama con las dos películas de It.

El director de cine Andy Muschietti confirmó el inicio del rodaje de la serie spin-off Welcome to Derry , la cual contará cómo fue el origen de la famosa franquicia It. Al respecto, la jefa de contenidos de HBO expresó: "Esta precuela ampliará el lienzo narrativo de It y adentrará a los fans en la terrorífica y fascinante ciudad de Derry".

A través de una publicación en Instagram, Andy Muschietti compartió una fotografía del set y agregó la frase "Welcome to Derry" en el posteo . Así, el director de cine argentino sorprendió a todos con la noticia y generó mucha expectativa con la futura serie sobre la novela de Stephen King .

Andy Muschietti Welcome to Derry Andy Muschietti confirmó el inicio de Welcome to Derry. Instagram

Los actores y las actrices confirmados para realizar Welcome to Derry son Taylour Paige, con el papel de "Zola", Jovan Adepo como "Babylon", James Remar será "The Warriors" y Chris Chalk interpretará a "Perry Mason". La serie se estrenará en 2024 y en la plataforma Max, la cual es unirá y reemplazará a HBO Max y Discovery+.

Welcome to Derry serie Así se presentó Welcome to Derry al público, también publicitando la futura plataforma. MAX

En cuanto al icónico payaso de la franquicia It, el propio Bill Skarsgård se encargó de confirmar que no regresará para interpretarlo, lo que bajó las expectativas de los fanáticos. De igual manera, el actor sueco envió un afectuoso mensaje a quien herede el papel: "Mi consejo sería: simplemente, hazlo tuyo, diviértete con él. Lo que me pareció más placentero de ese personaje fue lo increíblemente abstracto que era".