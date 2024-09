HBO anunció el casting para su serie de Harry Potter: cómo postularse

Por otro lado, piden por favor que solamente apliquen niños/as que tengan entre 9 y 11 años en abril de 2025, además de residir en el Reino Unido o Irlanda, de forma que esto último será fundamental para los actores y actrices que quieran ser parte. Con respecto a lo que hay que enviar en sí, son dos videos:

Embed - Harry Potter en Instagram: "The search for the next Harry Potter, Ron Weasley, and Hermione Granger is underway! An open casting call for residents of the UK and Ireland has been announced for the new HBO original series Harry Potter. Visit https://app.castittalent.com/HPCasting for more."