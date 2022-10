Halloween: en el mes del terror, las películas que no te podés perder

En el mes del terror te recomiendo varias películas que no te podes perder para que veas desde tu casa.

"No respires"

Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, en donde tenemos una situación de victimario que se convierte en víctima. Un grupo de jóvenes decide entrar a robarle a un ciego y lo que parece ser el robo perfecto se convierte en otra cosa. Este tipo no es quien aparenta ser. Está muy bien llevada la tensión que va in crescendo a través del uso de silencios y todo lo que tiene que ver con el cambio de posición del espectador para los personajes. Uno empieza viendo la película sintiendo empatía por el no vidente y el foco cambia a medida que va avanzando la película y empezas a sentir pena y empatía por los jóvenes ladrones y pedís que por favor salgan de esa casa.