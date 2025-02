Guerra declarada en Gran Hermano: todos apuntan contra una participante para sacarla

“¿Cómo voy al cuarto ahora después de pelearme con Lourdes?”, se quejó Chiara mientras conversaba con Renato Rossini, quien le preguntó cuál había sido el problema en cuestión. “Es una idiota. No sé quién se cree que es”, replicó sin filtros Chiara y Luz Tito le insistió para que de más detalles de la situación.

La morocha le explicó: “Entré a la pieza y estaban diciendo: 'Llegó a dos versus y no se qué'. Yo ahí dije: '¿Quién había quedado en el versus? ¿Mi China (por Luz)?'”.

Sin tolerar la situación, la marplatense contestó: “¿Por qué todo el tiempo piensan que estamos hablando de ustedes? Estábamos hablando de Brian, que estuvo en el vs. con Nano. No estamos hablando de vos, me tienen las pelotas llenas”.

Posteriormente, sin filtros, Chiara lanzó sin piedad: “Igual, bajame los humos porque a mí no me vas a contestar mal. Vos hablás mal de todos por atrás y, cuando te van de frente, no contestas. A mí no me vas a hablar mal”.

Juan Pablo también le declaró la guerra a Chiara y pide sacarla de la casa de Gran Hermano

El otro enfrentamiento que atraviesa Chiara Mancuso en la casa de Gran Hermano es con Juan Pablo De Vigli quien pidió durante un stream que la saquen a la joven hermanita.

“Gente vengo a pedir algo muy seriamente. Quiero ir contra La Cobra y me encantaría poder sacarla y que se vuelve una lombriz. Bueno gente, por favor, sé que tiene mucha banca y lo demostró también, pero voy a ir ahí y sé que ustedes quieren que vaya ahí”, le habló a su público.

Y agregó: “Voy a empezar a talar ese árbol, que hace mucho que no está en placa y se que puede ser una sorpresa y puedo sacarla en un versus”.