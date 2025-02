Preocupación en Gran Hermano por la salud de Delfina tras quedar eliminada nuevamente: qué le pasó

Santiago Del Moro explicó que Delfina no se subió al auto por un ataque de ansiedad

La casa de Gran Hermano se vio nuevamente sacudida por la eliminación de dos participantes, pero la mayor preocupación se vivió fuera, cuando Delfina De Lellis no volvió al piso para reencontrarse con Santiago Del Moro. ¿Qué pasó?

Este domingo, tanto la joven como Saif Yousef fueron los elegidos por el público para abandonar el reality, al ser lo menos votos en lo que fue una placa positiva. Y tal como le sucedió en su primera salida, no regresó al piso junto a su compañero.

La morocha había sido la primera eliminada de esta edición, pero logró su reingreso en reemplazo de Claudio “Papucho” Di Lorenzo, quien dejó la casa por problemas de salud. Había finalizado como la cuarta más votada en el repechaje en el que entraron dos y luego el tercero (Giuliano), también como reemplazo.

En su primera salida, Delfina se había negado a bajarse del auto que traslada a los participantes desde la casa más famosa del país hacia el estudio ubicado en Martínez para ser recibida por Santiago Del Moro y el público presente. En aquella oportunidad, posteriormente, se supo que no había podido hacerlo por un ataque de angustia y no podía parar de llorar, por lo que esa noche no estuvo en el estudio en la finalización de la gala.

Ahora, lamentablemente tuvo un episodio similar: la joven no ingresó, como sí lo hizo Saif, al piso. “No quiso subir al Cabify por un ataque de ansiedad”, explicó Del Moro sobre la ausencia de la muchacha y aclaró que la hermanita sí estará este lunes en el debate con los panelistas.

Embed COMO LA PRIMERA VEZ:

Delfina NO FUE AL ESTUDIO porque tuvo otro ataque de ansiedad. #GranHermano pic.twitter.com/rpexkK6Mxi — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 24, 2025

Delfina de Lellis y Saif Yousef fueron eliminados de Gran Hermano

Los participantes Delfina de Lellis y Saif Yousef fueron eliminados de Gran Hermano 2024-25 luego de convertirse en los dos hermanitos menos votados por la audiencia, algo totalmente inesperado al contar con una "original".

De esta manera, él se convirtió en el 14° y ella se convirtió en la 15° en irse de la presente edición del reality show. En esta ocasión, ambos perdieron el mano a mano contra Marcelo Carro, quien obtuvo el 45,8% de los votos positivos, contra el 28,3% (Delfina) y 25,9% (Saif).