Gran Hermano: pidieron la "expulsión directa y sin aviso" de un participante

Agregó: "Pensalo internamente. Si crees que lo que te trajo hasta acá fue ser auténtico, entonces sé auténtica. Si fue ser graciosa, entonces sé graciosa", le dijo a la santiagueña.

Después les dio una par de tips para que lleguen hasta la final: "¿Las últimas semanas las van a pasar mal por algo que los haga enojar? Para enojarse está el afuera. ¿Querés enojarte un poco? Enójate, pero no te ensañes con las personas porque te perjudica. No se ensañen con mini cosas. Entiendo que para ustedes esto es el mundo, pero son huevadas", recomendó.

Embed Directamente BATI entró a decirles a Eugenia y Juan Planta como jugar de ahora en más, si no escuché mal @SANTIAGODELMORO y @GranHermanoAr dijeron que este tipo de info del afuera era EXPULSION DIRECTA Y SIN AVISO !!! @Prensa_Kuarzo ???#GranHermanopic.twitter.com/2h0P1wZvyd — REY TATO (@rey_tato_) May 31, 2025

Bati fue el tercer jugador que entró a la casa con la frase "vamos a empezar de nuevo", y aprovechó para aconsejar a sus compañeros. "...No se peleen con nadie. Los comentarios ácidos están buenos porque marcan rivalidad, te terminas riendo, es divertido, sos picante pero no te ensañaste, no le gritaste. Eso está bueno, eso quiero ver yo".

En la charla con los dos participantes lanzó: "No está todo bien, porque la gente ve todo. Tuvieron la suerte de que quizás el foco estaba en otra cosa en ese momento. Podemos hablar entre nosotros, pero es como en el colegio: ¿te gusta el que hace bullying? No", opinó.

Los seguidores del reality de Telefe pidieron una sanción para los tres: Bati podría ser expulsarlo de la casa y en el caso de Eugenia y Devi podrían quedar sancionados hasta el final del ciclo.

