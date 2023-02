Gran Hermano: participante sería expulsado de inmediato por un repudiable acto de violencia

Este martes se define el ganador quien, no solo se llevará una moto, sino que le cederá el liderazgo semanal a la persona a quien haya ido a representar. Luego el juego volverá a ser el de siempre con nominación el miércoles y eliminación por voto de la gente este domingo.

Pero antes de que el juego continúe de manera pareja, Rodo, el padre de Nacho, tuvo un repudiable gesto con Mora, una de las mascotas: “Esta mañana le he dado un bife. Estaba en el sumidero chupeteando y le dije que no, no y no. De repente le di un “pum” y se quedó”.

Esa declaración causó indignación en redes sociales y lo acusan de maltrato animal. “No es la primera vez que trata mal a Mora”, escribió una usuaria de Twitter.

"Te callás la boca": otro duro enfrentamiento entre La Tora y su madre en Gran Hermano 2022

Una de las participantes de Gran Hermano 2022, Lucila "la Tora" Villar, volvió a cruzarse con su madre, Glayds, después de que le recriminara una actitud que tuvo del que también fueron testigos otros participantes del reality.

La Tora le ordenó a Gladys: "Vení que te quiero decir algo para que lo entiendas. Prestame atención, escuchame algo un minuto. Cuando dudas si alguien habla de algo, no digas si intuís o no: te callás la boca y mirás para otro lado"

"No respondas porque me perjudicás a mí. En serio te estoy hablando", siguió la participante contra su mamá, que horas atrás ya había llorado por el destrato de su hija.