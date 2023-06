Gran Hermano: la participante de 77 años que revoluciona la casa argentina.

Contó que trabajaba en ferias ambulantes, le gustaba bailar tango y sorprendió a todos por su estilo porque tiene el pelo de color violeta. “Me siento bien, estoy conforme con lo que soy. Me gusta participar en esto porque es una oportunidad que no se da dos veces en la vida y menos a mi edad”, expresó.

Decidió anotarse y no le importó si su pareja se enojaba. “Cuando supo que quedé seleccionada, le pegó a una mesa que tengo en un comedor, una patada. Me dijo: ‘¿Cómo se te ocurre participar, vieja ridícula, con el pelo morado?’”.

monica gran hermano chile

Recordemos que Gran Hermano Chile se desarrolla en Argentina. De hecho se trata de la misma casa, con algunos pequeños cambios, en la que se corono Marcos Ginocchio hace apenas algunos meses

Mónica no solo revolucionó su propia familia sino también las redes sociales porque en Argentina enloquecieron y quieren tener a una participante mayor tal y como en Chile. ¿Sucederá?

Alfa explotó contra su imitador de Gran Hermano Chile: "Decile a este..."

El panelista de Polémica en el Bar y exparticipante de Gran Hermano 2022, Walter "Alfa" Santiago, explotó contra Francisco Arenas, participante de la versión chilena del reality show porque este se presentó con un look muy similar al suyo, incluso luciendo una bandana atada a su cabeza.

En una entrevista en el programa A la Barbarossa, el ex Gran Hermano 2022 no pudo contener su furia al ver la similitud con lo que llamó el "Alfa falso". Al respecto, Walter Santiago no dudó en lanzar una fuerte crítica: "Decile a este personaje que ser Alfa es un estilo de vida, no se trata de ponerse una bandana en la cabeza, y encima mal colocada que le tapa media oreja".