Gran Hermano: la fuerte advertencia de un exparticipante que deja mal parada a la producción

"No se porque todo el mundo piensa que es bueno que se viralice el casting. Yo les diría que tengan cuidado con eso", aseguró.

Rápidamente, el tweet se hizo viral y la mayoría de sus seguidores coincidió con la expartcipante. Además le lanzaron respuestas como "lo aprendí de vos y se lo recomiendo a todo postulante que veo", "Tal cual, lo mejor es subirlo a Youtube y ponerlo solo para que lo vean los que tienen acceso al link", "No aprendieron nada de este GH", "Es verdad, ninguno de los que entró tenía el casting viralizado", entre otros.

Luciana Milessi, la "Chaqueña", también busca ser parte de Gran Hermano 2023

Otra de las personas conocidas por el mundo de las redes sociales fue Luciana Milessi, una influencer apodada como "Chaqueña" que sumó fama luego de sus palabras eróticas para el futbolista Julián Álvarez. A sus 25 años, reveló que su fuente de ingresos más grande es a través de la plataforma Only Fans. Por esta razón, aseguró que no le importan los comentarios de la gente. Para finalizar, remarcó: "Mi mayor habilidad es que siempre descubro cuando me están mintiendo. Quiero entrar a la casa porque las chicas del interior siempre tenemos eso 'diferente'".

El casting de un joven para Gran Hermano 2023 que se hizo viral en redes

Un joven de 24 años compartió su video y recibió más de 1 millón de reproducciones por la viralización que consiguió. Este comienza así: "Me presento, mi nombre es Franco Propato, aunque todo el mundo me dice Propa... va, los cuatro amigos que tengo. Primero que nada les voy a decir que es muy difícil hablarle a una cámara tratando de decir cosas buenas mías cuando cosas buenas mías no hay".

Siguiendo con esta forma cómica de referirse a sí mismo, Propato reveló: "Vivo en Lomas del Mirador, tengo 24 años, estudio actuación, por lo menos hasta el momento de esta grabación. Capaz cuando ustedes lo vean, yo ya lo abandoné como todo lo que hago en esta vida. Mi vida está en veremos, no sé qué hacer, no me siento para nada bien, tengo 24 años y no hice un carajo". Todo esto fue lo que llamó la atención del público, ya que su propia descripción es muy particular.