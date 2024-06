Gran Hermano 2023: volvieron 11 exparticipantes y votaron para la próxima eliminación

La casa del reality show se vio convulsionada con el reingreso de once hermanitos eliminados y comenzaron a formar la próxima placa de nominados.

Durante la gala de Gran Hermano 2023 del lunes, reingresaron a la casa once exparticipantes y tuvieron que ir a votar al confesionario , comenzando a formar la próxima placa que será revelada el miércoles como cada semana.

Los elegidos para la jornada del lunes fueron Federico "Manzana" Farías, Agostina Spinelli, Denisse González, Mauro Dalessio, Lucía Maidana, Isabel De Negri, Zoe Bogach, Axel Klekaylo, Hernán Ontivero, Carla "Chula" De Stefano y Lisandro "Licha" Navarro. En esta ocasión, ninguno de los once sabía a qué ingresaba, por lo que tener que votar los tomó por sorpresa en vivo.

Esto será un beneficio para quienes ingresen el martes, ya que ellos podrán analizar a quién de los seis participantes les conviene votar, recordando que Juliana Scaglione está sancionada hasta el final. En esta ocasión, solo van a votar los eliminados, por lo que los hermanitos que siguen en competencia sólo serán espectadores.

Al momento del ingreso de los once eliminados, los participantes se encontraban en el SUM ya que les habían prometido ver una película y tuvieron que verlos por la televisión. De igual manera, Gran Hermano 2023 decidió que no los pudieran escuchar a propósito, por lo que no tienen ni idea de para qué entraron ni qué hicieron.

El resto de los exparticipantes ingresarán el martes 4 de junio a la noche y terminarán de votar, aunque no sabrán quiénes fueron los más votados para que no haya una ventaja. Así, quienes visitarán la casa de Gran Hermano 2023 serán Williams López, Catalina Gorostidi, Florencia Cabrera, Alan Simone, Sabrina Cortez, Joel "Chon" Ojeda, Sabrina Cortez, Rosina Beltrán, Damián Moya, Paloma Méndez, Constanza "Coty" Romero y Florencia Regidor.

