Gran Hermano tuvo que desmentir una polémica que fue viral en redes sociales: "Sin trabajo..."

Todo comenzó con dos publicaciones en la supuesta cuenta de Mauro Dalessio en X, donde comenzó por escribir: "¡Una panelista de GH me escribió diciéndome que si no dejaba de exponer cosas del programa iba a hacer que me dejen sin trabajo y que no me den lugar nunca más en la TV!". Este posteo sumó 25 mil me gustas y más de 2 millones de visualizaciones.