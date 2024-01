En la trasmisión 24 horas en DirectTV GO se vieron distintas situaciones en las que Alan ejerció violencia física sobre la modelo. Pese a que se muestran juntos buena parte del tiempo, esta conducta cruza los límites del reglamento del reality show, por lo que los usuarios en redes sociales solicitaron la expulsión del joven.

En una de las escenas, se la observa a la mendocina acostada en el sillón cuando se acerca Alan. "¿Por qué cuando yo te llamo no venís?", le reprocha mientras le presiona el cuello con la mano, mientras ella exclama: "¡Ay! ¿Por qué me lastimas?". "Shhh, no saltes que no hay charco", responde el concursante, ignorando el pedido de ella. Nicolás y Lucía, sentados al lado, observaron la escena sin reaccionar.

Embed #GranHermano Y hoy pasó esto, la integridad de Sabrina está en riesgo y Santiago Del Morbo es el responsable, ya que decidió tapar todas las cosas de Alan y no mostrarlas en las galas pic.twitter.com/N4Cx4JyQNE — Mar (@maicenitachan) January 18, 2024

La segunda situación violenta ocurrió en el jardín de la casa donde los dos jugadores se encontraban acostados en las reposeras. Alan le pega en la frente a Sabrina quien reacciona: "Te fuiste a la mierda, posta, no te das cuenta". Acto seguido ella quiere levantarse y él la agarra fuerte del brazo. "No te das cuenta que tenés más fuerza que una mina", agrega ella.

Embed #GranHermano Aca otra muestra de violencia física contra Sabri. Alan al 911 tiene que abandonar la casa inmediatamente. pic.twitter.com/yPvaRn5a4x — Mar (@maicenitachan) January 18, 2024

El tercer momento que los fanáticos del programa subieron a X ocurre en el sauna y se convirtió en uno de los más violentos. Allí se ve como Alan la toma del pelo a Sabrina, quien para defenderse le pega un cachetazo en la pierna intentando que la suelte.