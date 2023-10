Gran Hermano 2023: la hermana de una famosa hizo el casting para ingresar al reality

Un futbolista de River confirmó que será padre en medio de rumores de infidelidad con una ex Gran Hermano

Iara confesó ser la hermana de Tamara Bella y contó que antes de presentarse, le preguntó a su familia qué opinaba y la periodista le dijo: “vos mandate”. También contó que viajó desde Santa Fe capital para participar y en 2016 estuvo a punto de entrar: “Dije ‘esta es mi revancha’”.

Iara Bella Redes sociales

“En 2016 tuve la posibilidad de entrar, pero me fui a Ecuador a trabajar. A modelar. ¡Este es mi momento! No estoy de novia. Estoy sola. Trabajo en la empresa familiar de mi viejo hace muchos años. Mi papá es italiano, mi mamá brasilera y mi hija colombiana. Mi hija tiene seis años. Yo tengo 30. Ahora se quedó con mi mamá, no sabe nada de que estoy acá”, expresó Iara.

También contó que uno de sus talentos es cantar y entonó una canción que no fue muy bien recepcionada en el estudio. Por otra parte, al referirse a su hija, fue cuestionada por la conductora Georgina Barbarossa por el caso Romina Uhrig.

“Es difícil dejarla, pero creo que es una propuesta única y es un futuro que le quiero dar. Se te abren muchas puertas. Además, es una experiencia única porque me encanta relacionarme con las personas”, concluyó.

Gran Hermano 2023 presenta una novedad que cambiará para siempre el reality show

El reality show Gran Hermano 2023 tendría dos casas en lugar de una y esto se hizo viral entre los fanáticos del programa tras no entender cómo sería la situación.

VUELVE #GranHermano EN DICIEMBRE por @telefe pic.twitter.com/BccB3RfK2x — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 24, 2023

En el programa televisivo A la Barbarossa, la panelista Sol Pérez fue quien comenzó por contar la información: "Tengo data. El casting está abierto, no están seleccionados todavía. El estudio del año pasado era imponente... Se viene el doble, literalmente el doble y lleno de sorpresas. No estamos preparados para las cosas que vamos a ver". Con estas palabras, generó mucha incertidumbre entre los fans del reality show.

Pero esto no fue lo único, sino que la periodista Pía Shaw directamente reveló: "Tal vez no haya una sola casa, tal vez hay dos". Al trabajar en Telefe y ser parte de los debates de Gran Hermano, es evidente que tiene información sobre la nueva edición y provocó expectativa para la nueva temporada.