Gran Hermano 2022, la tercera gala de votación: Agustín, Daniela, Mora, Walter y Juan están en placa

De esa manera, a la placa final irán cuatro jugadores y uno de ellos será eliminado por la gente el próximo domingo.

Gran Hermano: votación final de la tercera gala

Agustín 19

Daniela 7

Mora 6

Walter 5

Juan 5

Lucila 4

Nacho 2

Marcos 2

Gran Hermano, eliminados 2 Telefe

La placa de los nominados de Gran Hermano 2022

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1587988911753674753 Ellos son los nominados de #GranHermano



Vos decidís quién abandona la casa de #GranHermano, enviá GH AL 9009 #GH2022 pic.twitter.com/KW4oIKChlL — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 3, 2022

La votación de Juan

2 para Agustín y 1 para Mora. "Creo que van a ir por él y no me gusta su juego" y "tampoco me gusta lo que hace" fueron los breves argumentos del taxista.

La votación de Alexis

2 para Daniela y 1 para Mora. "Es por lo de Thiago, me parece que se está abusando mucho", fue el motivo del conejo contra la modelo. "El segundo es por un tema de estrategia, creo que me podría ayudar a mí", argumentó el cordobés sobre su voto a Mora.

Coti sorprendió a todos y realizó la espontánea

3 para Lucila y 2 para Mora. "Sé que formaron un nuevo grupo y me consta que tuvieron actitudes en mi contra", dijo la correntina contra La Tora. "Los dos votos son para Mora y por la misma razón", finalizó Constanza en su nominación espontánea.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1587986582501572609 Todos desconfiaban de Agustín pero la encargada de hacer la ESPONTÁNEA fue Coti



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/4SCDvebWGu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 3, 2022

La votación de Nacho

2 para Agustín y 1 para Daniela. "Porque vi que hubo varios inconvenientes. Siento que por estrategia van a apuntar muchos contra él, no tuve tiempo para pensar en otro voto, así que creo que votarlo es lo más inteligente", argumentó el integrante de Los Monitos. "Contra Daniela es por el mismo motivo. Siento que más o menos van a ir todos para el mismo lado, así que prefiero ir por el otro para dividir un poco la placa", concluyó Juan Ignacio.

La votación de Daniela

2 para Walter y 1 para Agustín. "Es por una cuestión de piel, no hay química", sostuvo la oriunda de Moreno contra Alfa. "Cambió actitudes en la casa durante esta semana y no me gusta", precisó la modelo sobe su voto a Agustín para que vaya a placa.

Juliana nominó y así quedó la placa parcial de Gran Hermano

2 para Daniela y 1 para Juan. "Los dos primeros son para Dani porque siento que está creando mucho conflicto entre las mujeres, y no es la idea porque todas nos llevamos bien, quiero que se mantenga el grupo", fue el motivo de la oriunda de Venado Tuerto. "Sigo opinando lo mismo de él, siento que no hizo bien las cosas desde un principio, siento que resta en el grupo", sostuvo la santafesina sobre el taxista.

La votación de Maxi

2 para Agustín y 1 para Daniela. "Es simple estrategia, el plantea eso siempre y lo considero oportuno en este momento", fue el motivo de la primera nominación. "Simplemente porque no me está gustando su forma de juego", precisó el cordobés sobre su voto contra Daniela.

La votación de Mora en la gala de nominación en Gran Hermano

2 para Agustín y 1 para Walter. "Se cree superior y tuvo comentarios despectivos hacia muchas de nosotras", apuntó la estudiante de ingeniería en su primer voto. "Lo mismo. Tiene comentarios y chistes que no me gustan para nada. Aunque tengamos buen trato por la convivencia, es alguien que no quiero que esté más en la casa", indicó Mora contra Alfa.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1587982125332107270 La votación de Mora en la gala de nominación en #GranHermano



Mirá #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/laQoa7emoc — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 3, 2022

La votación de Romina

2 para Agustín y 1 para Nacho. "Hay cosas de él que no me cierran, nada más que eso", brindó la líder de la casa de esta semana como motivo para su primera elección. "Esta semana no tengo nada contra él, no tengo nada en contra de Nacho; pero pasaron cosas en el medio y no tengo otros compañeros con los cuales dude un poquito", fue el argumento de la exdiputada para nominar a Juan Ignacio.

La votación de "La Tora" Lucila

2 para Marcos y 1 para Agustín. "Por una cuestión de que todavía no tengo afinidad con él", expresó la oriunda de Berazategui sobre su nominación al salteño. "No coincido en su juego, no me gusta cómo es, sus acciones, su manera de manejarse ni nada de él", disparó la Tora contra Agustín.

Agustín nominó en el confesionario de Gran Hermano

2 para Mora y 1 para Daniela. "Los motivos son los mismos para los dos. Vamos a ver si con esto podemos generar algo, un poco de estrategia simple y básica, no mucho más que eso", argumentó el analista político.

La votación de Marcos

2 para Juan y 1 para Nacho. "Si bien pidió disculpas, no sé qué tan sincero sea. El otro es para Nacho por lo mismo, no sé si son sinceras sus disculpas", fueron los motivos del salteño.

La votación de Julieta

2 para Juan y 1 para Agustín. "Por más de que me pareció genuina la actitud que tuvo y que cambió su forma de ser en la casa, no me olvido de su primera semana en la casa y no me convence. No creo que las personas cambien tan rápido", expresó la actriz para nominar al taxista, siguiendo con la línea de lo que expresó hace algunas horas. "Es una persona de la cual cambié mi forma de verla. Ya no confío en él", sentenció Julieta contra Agustín.

La votación de María Laura

2 para Agustín y 1 para Walter. "Dice que es estratega, así que tengamos una estrategia contra él", argumentó la entrerriana contra el platense. "Todo bien con él, pero no me afectaría mucho que se fuera. También porque creo que muchos no lo van a nominar ahora", fue la justificación de María Laura para el voto contra Alfa.

La votación de Thiago

2 para Agustín y 1 para Walter. "El primero es para Agus porque se está volviendo muy egoísta con el tema de la comida, no me gusta porque acá somos todos un grupo y tenemos que convivir todos. Parece que piensa que está él solo", fue el motivo que brindó el joven de González Catán en su nominación. "El segundo es para Alfa. También juega siempre con el tema de la comida, y se está metiendo en cosas donde no se tiene que meter", completó Thiago.

Walter fue el primero en pasar por el confesionario en Gran Hermano

2 para Agustín y 1 para Lucila. "El primero es porque noto que está tramando algo. Así que es una cuestión estratégica", comenzó Walter en su nominación, pero luego se equivocó y dijo que su segundo voto iría para "Luciana", motivo por el cual debió ser corregido por Gran Hermano.