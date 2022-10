Gran Hermano 2022: por un "chiste" antisemita de un participante tuvieron que cortar la transmisión

Si bien hubo algunas risas nerviosas por lo inesperada que fue la intervención, inmediatamente le dijeron: "No, con judíos no". Pero esto no fue lo único, sino que Alfa, quien tiene la fama de poseer una personalidad anticuada y protagonizar malos tratos, también lo cortó de raíz para cuidarlo. "No, no, no. Ni lo digas, callate. Te cuento uno", le dijo rápido para dejar el tema atrás.

https://twitter.com/Sebas98T/status/1584008865569390592 Hasta ALFA que ayer tiro un chiste HORRENDO dijo "nooo no ni lo digas" jasdjasjjas pic.twitter.com/5f7b4Wrhcy — Seba912 (@Sebas98T) October 23, 2022

Telefe y Pluto TV reaccionaron de forma veloz, ya que cortaron la transmisión después de estas palabras de Walter. Luego de las polémicas vividas con Martina Stewart por sus declaraciones sobre la bisexualidad y Tomás Holder por admitir su homofobia, Gran Hermano suma un nuevo participante a esta lista de declaraciones desafortunadas.