Gran Hermano 2022: Romina se reencontrará con sus hijas después de cinco meses

La participante Romina Uhrig ya sabe cuándo recibirá la visita de sus hijas Mía, Nina y Felicitas , por lo que no pudo contener la emoción mientras conversaba con Julieta Poggio. De igual manera, esta no será la única visita de familiares, sino que los demás integrantes de Gran Hermano 2022 también verán a seres queridos .

En la habitación de las mujeres, Romina le señaló a Julieta: "Ay, mirá si llegan a entrar acá. La verdad que me encantaría. Me encantaría que puedan compartir esto que a mí tanto me hizo feliz. Que conozcan dónde yo dormía". Esto comenzó a generar ruido en las redes sociales, ya que el público se mostró indignado porque le cumplen el deseo a la exdiputada.