Gran Hermano 2022: Nacho reveló un secreto sobre su participación en el reality

Mora: "¿Vos, Nacho, por el doble del premio un mes más los 18 acá sin eliminación?".

Nacho: "Me voy, no vine a por la plata, yo quería la experiencia. Obviamente haber llegado acá, quiero ganar. Pero me decís un mes... yo me voy".#GranHermano #GH22 #GH23 #GH2022 #GH2023 pic.twitter.com/piyH95Cgu0