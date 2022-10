Gran Hermano 2022: Nacho conmovió a todos con la historia del fallecimiento de su madre

Al continuar con la historia, el participante dijo qué ocurrió con él luego de esta situación: "Fuera de joda fue muy complicado. Mi familia es chica y yo me quedé con mi abuela y con un papá recontra presente pero que vive en el exterior, pero es complicado". De esta manera, expresó lo complicada que fue su vida tras este difícil acontecimiento.

Nacho y su papá Gran Hermano Nacho junto a su papá, quien no vive en Argentina. Redes sociales

"Mi frustración fue no haber hecho un montón de cosas que capaz las posponía para adelante. Ella capaz me decía de hacer algo y yo le decía que no por querer ir a otros planes", remarcó Nacho. Sobre este tema se mostró especialmente sensible al respecto, ya que fue lo que más lo conmovió.

Por último, el participante dijo la frase con la que se quebraron gran parte de sus compañeros: "Es una frustración saber que todo lo que yo pospuse para hacer con ella, capaz hoy no lo voy a poder hacer pero no me cabe duda que ella va a estar siempre conmigo, que me acompaña siempre y capaz no lo voy a hacer con ella físicamente pero sí con ella acompañándome, porque siempre estuvo y siempre va a seguir estando".