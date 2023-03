Gran Hermano 2022: la Tora reveló un increíble secreto de su relación con Nacho

La exparticipante Lucila "la Tora" Villar reveló que no tuvo relaciones sexuales con Nacho Castañares en la casa de Gran Hermano 2022 y sorprendió a todos en las redes sociales. Con muchas sugestivas imágenes sobre este tema, la flamante eliminada del reality show se encargó de señalar que están esperando hacerlo afuera .

En el programa televisivo LAM, la panelista Estefi Berardi le consultó a la Tora si tuvo relaciones sexuales con su pareja de Gran Hermano 2022 y la respuesta los dejó boquiabiertos. "No tuvimos sexo Nacho y yo en la casa. Para los dos estaba muy claro que ahí, no queríamos mostrar eso en Gran Hermano. No queríamos mostrar eso para todo el país. Cuando nos veamos afuera, seguramente nos vamos a matar, ja", aseguró.