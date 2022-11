Gran Hermano 2022: la jugada de Juan para ser salvado por la Tora

Juan Reverdito es el máximo candidato para convertirse en el cuarto eliminado de Gran Hermano , ya que estuvo en todas las placas de eliminación hasta el momento y cada vez tiene un porcentaje de votos negativos más altos . Por eso, su extraño pedido para la Tora sería la última de sus pésimas tácticas de juego dentro de la casa, ya que seguramente caiga en el caso que no sea salvado por Lucila .

Tras reunir a Nacho y la Tora en una habitación, Juan le pidió a ella que se quede sentada por un momento y solamente lo escuche. "Yo le pido a la gente encarecidamente, el que no arriesga no gana. Y yo quiero arriesgar, yo quiero estar, aunque me cueste irme de acá", comenzó.