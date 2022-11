Gran Hermano 2022: así se gestó el complot entre Juan, "la Tora" y Juliana, que fue sancionado

Estar en una situación así otra vez hizo enojar al tachero, según reveló Gran Hermano en sus redes sociales, lo que lo llevó a ingresar al confesionario para desahogarse. Lo que dijo allí no se sabe, ya que en Twitter solo compartieron un clip en el que Juan dice: "Vine a descargarme y a expresar porque me conozco, estoy sacado y no quiero hacer ninguna boludes y sacarme del eje".

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1590789891922792456 Juan no pudo contener la bronca y entró al confesionario a decir lo que piensa ¿Con quién está enojado? Mirá 24hs lo que pasa en la casa por @plutotv_latam #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/t60p6RJYSX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 10, 2022

Lo que sorprendió a los espectadores de Gran Hermano fue el momento en el que Juliana votó a Julieta y "Coti", ya que se creía que el grupo de las mujeres era muy unido. Tras anularle los votos a este complot, los que quedaron en placa para el domingo fueron muy distintos, ya que originalmente eran Julieta (9), Juan (8), Daniela (8) y Coti (6).

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1590814302532935693 Tini sorprendió con los votosAunque #GranHermano todo lo ve y se los anularon por complot ¿Qué pasó? Votá quién querés que se vaya Enviá GH al 9009 pic.twitter.com/IDiVYyC2v6 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 10, 2022

¿Qué puede pasar luego de la sanción a la Tora?

Lucila Villar es la líder semanal, por lo que tiene inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de los que están en placa, pero todo eso podría cambiar cuando se conozca su sanción. Lo mínimo que le harán es removerle la posibilidad de quitar a uno de la placa, ya que los votos los perdió por el complot.

