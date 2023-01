Gran Hermano 2022: la inesperada declaración de amor de Alfa a Camila

Ante esta revelación, Camila le remarcó que se siente igual: "Yo también te quiero mucho". Al confirmar que están en la misma parte de la relación, Alfa fue por más y le contó una parte de la conversación que todavía estaba oculta.

"Y me dicen '¿pero no ves que es chica?'. Y le digo 'el amor no tiene edad'", explicó Walter. Esto llamó mucho la atención del público de Gran Hermano 2022, ya que es el comienzo de la declaración de Alfa para Camila. Para terminar, entre risas, él le señaló: "Yo te puedo querer infinitamente y que tengas 20, 30 o 50 años. Menos mal que no tenes 50 igual, sino perdías".