Gran Hermano 2022: la fuerte acusación hacia un participante que derivó en un escándalo

La casa de Gran Hermano no para de sumar escándalos entre los participantes y este jueves durante la gala de salvación, Alfa cruzó a Alexis por haberlo acusado en medio del aire con un apodo con el que él no se sentía cómodo. Todo derivó en gritos y escándalo: “Te fuiste al carajo mal”.

Al finalizar el aire, decidió hablar con él y expresarle que no estaba contento: “Yo no te jodo en cámara ni en vivo, estás confundido. Que me de protagonismo está bárbaro”. Luego comenzaron a cruzarse, pero todo terminó entre gritos.

Más tarde, se descargó con Camila, Romina y Daniela: “¿Quién es este pelotudo para venir a decime cara de cebolla para que mañana un colectivero me diga ‘cara de cebolla’ en la cara? Tengo ganas de irme al carajo la verdad”, aseguró mientras sus compañeras intentaban calmarlo.

“¿Vos hablás de respeto cuando acusaste a Ariel de obeso desde que entró? Sos un caradura”, apuntó Alexis. Pero él lo fulminó: "¿Cuántos años tenés? Tenés 30 años y estás con una chica de 20 años".