Gran Hermano 2022: la explosiva declaración de "Alfa" contra Juan que nadie en la casa escuchó

Alfa no se guardó nada.

Tras la gala de eliminación de Gran Hermano del domingo, donde Juan Reverdito quedó en una especie de "final" frente a Mora Jabornisky y le ganó , Walter Santiago se mostró muy insatisfecho con lo sucedido. Mientras desayunaba en soledad porque no había nadie despierto, "Alfa" relató todo lo que piensa sobre el "monito" y le hizo un pedido a sus fanáticos.

En primer lugar, el participante con más años del reality show expresó: "Ya sabe mi gente, los que me conocen, los que me quieren, los que me están conociendo. Si llego a ir a placa o si llega a estar alguien en placa, la única persona que quiero que se vaya de acá adentro es Juan". De esta manera, quedó evidenciado quién recibirá los 2 primeros votos de Walter.