Gran Hermano 2022: la decisión de Camila que podría desatar una guerra de todos contra todos

Esto deja a Ariel, Walter, Marcos y Julieta con posibilidades de recibir la ayuda de Camila, aunque está más que claro que la participante tiene su claro favorito. El salvado será Alfa, ya que la propia líder semanal así lo adelantó cuando se lo preguntó Gran Hermano en el confesionario.

Alfa Camila Walter y Camila tienen un lazo muy fuerte y esto lo beneficiará a Alfa. Redes sociales

"¿Quién, de todos tus compañeros de la casa, es la persona que no quisieras que corra el riesgo de tener que abandonar la casa?", fue la pregunta que le realizó la voz de la casa mientras estaban a solas. Ante esto, Camila fue muy clara al respecto.

La respuesta de la líder semanal fue: "Alfa no quiero que lo eliminen nunca. Es mi compañero, ya les expliqué que lo veo en modo paterno y a mí me apoya mucho. Fue el primero que me dijo que iba a ganar -el desafío-. Es sentir que alguien te resguarda. Como principal, Alfa. No voy a decir nada igual". Así, está más que claro que él será el beneficiado por parte de Camila Lattanzio.

Sin embargo, por ciertas actitudes de Camila en las últimas horas no se descarta que produzca una gran sorpresa. De salvar a otro de los participantes, el juego ingresaría en una fase desconocida, en la que las actuales alianzas podrían desaparecer y dar lugar a una guerra de todos contra todos.

Esto podría provocar una final entre Ariel y Julieta por la permanencia, y el parrillero ya sabe de hazañas a la hora de las definiciones por la eliminación en las que no es favorito. Ya estuvo en tres ocasiones en una situación similar, y eliminó a Coti, Conejo y Maxi, algo que sorprendió a todos.