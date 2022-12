Gran Hermano 2022: la casa se puso en contra de Maxi y Juliana por la austera compra semanal

Gastón Trezeguet sobre la posible expulsión de Juliana: "Ella no cree que pueda tener sanción ejemplar"

Todos los lunes sin falta, 2 participantes deben dirigirse al mercado armado por Gran Hermano para realizar la compra semanal. En esta ocasión fueron Maxi y Tini, quienes no realizaron un buen trabajo y así lo resaltó Alfa: "Pasta no trajeron, arroz tampoco, se olvidaron. Va a ser complicado. No trajeron galletitas dulces ni saladas". Nacho agregó que tampoco llevaron yogur.