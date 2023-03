Gran Hermano 2022: explotó el secreto que Marcos ocultó dentro de la casa

Desde su primer acercamiento con Julieta Poggio, las fanáticas comenzaron a crear un shipp desde redes sociales que se reflejó en la pantalla, ya que comenzaron a pasar tapes en vivo de ellos juntos. Sin embargo, aclararon que en realidad nunca pasó nada porque la modelo tiene pareja y él no estaba interesado.

Fue entonces que, luego de confirmarse que Marcos se consagró, salió de la casa y se encontró con sus familiares, la periodista Marisa Brel se encontró con Juleita Illescas, la novia real del Primo y explicó qué había pasado que no lo blanqueó al público.

Julieta Gran Hermano novia Marcos Redes sociales

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo. Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más. Son hermosos los dos. Estaban en familia”, contó en Twitter.

Así se despidió Marcos de la casa de Gran Hermano 2022

Como se sabía que iba a ocurrir, el ganador de Gran Hermano 2022 vio apagarse las luces y cerró la puerta de la casa por última vez. Con mucha emoción y pocas palabras, algo que distinguió a Marcos Ginocchio, dejó el reality show con su valija y su perra Mora en sus manos.