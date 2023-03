Gran Hermano 2022: Daniela reveló detalles de la intimidad de Romina

Daniela Celis contó en un programa de televisión el motivo por el que Romina Uhrig no se mete en la pileta de Gran Hermano 2022 . La exjugadora, amiga de la exdiputada reveló la intimidad de una de las cinco participantes que siguen en el juego hasta la fecha.

En medio de las galas, los ex participantes siguen recorriendo diferentes programas. Daniela salió en un móvil en Mañanísima (Ciudad Magazine) donde este martes contó el particular motivo por le que Romina Uhrig no se mete en la piscina de la casa más famosa de televisión.

Daniela Celis y Romina Uhrig Instagram / Telefe

El panelista, Pampito, inició la pregunta: "¿Ella no se metió nunca a la pileta no?" Y entonces "Pestañela" tomó la posta y respondió. "Dos veces, pero tiene muchos complejos", expresó la morocha.

"Ella contó que antes de entrar a la casa estaba operada y dos días antes de ingresar a la casa se sacó los puntos y quiere cuidarse la cicatriz para que no le quede marcada por el sol", agregó Dani sobre la exdiputada.

En el programa tocaron el tema sobre la obsesión con los cuerpos que se observó en Romina durante los meses que lleva dentro de la casa. Daniela contó otra intimidad sobre su estadía con ella: "A mí una vez me dijo algo de la cicatriz de mi cirugía de las lolas, como que estaban mal, y yo lo tomé como una crítica constructiva, no me pareció mala leche".

Romina realizó varios comentarios sobre las celulitis, estar más gorda o destacar que una ropa no te entra a Coti, por ejemplo. Al respecto, Celis contó su experiencia y dijo no saber por qué hace esas reflexiones sobre la estética de los cuerpos. En el programa destacaron que algo en el cuerpo le pasa a Uhrig.