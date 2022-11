Gran Hermano 2022: los insólitos videos virales de Juan y Mora tras ser eliminados

En primer lugar, Mora comienza el video enfocándose a ella y dice: " Che, yo no sabía que los taxistas ahora vienen tan facheros . Mirá quién está ". Tras estas frases, mostró que se encontraba con Juan y este bromeó al respecto. "¿Cómo andan? Les presento a Flash . Vamos por la revancha los dos, eh . Vamos a volver a entrar . Vamos Juan eh, vamos los monitos . Se hizo monita, eh", expresó.

Luego de esto, la tercera eliminada de Gran Hermano lo cortó de raíz: "Vamos Mora, eh. No, no, los monitos no". Como hizo dentro de la casa, se separó de los vínculos de su nombre con este grupo de 4 participantes (Nacho, Tomás, Juan y Martina).

Pero este no fue el único video de Juan Reverdito fuera de la casa, sino que un amigo suyo lo filmó dentro de su taxi y, entre risas, le dijo: "Ah no, ¿Vos sos el de Gran Hermano, flaco?". Luego de esta pregunta, el "tachero" no pudo contener la risa y lanzó una carcajada previo a contestarle. "Para que estoy con pasajero", le respondió, para luego mostrar que en el asiento trasero se encontraba el juguete de Flash que lo acompañó durante su estadía en la casa.

El récord que rompió Juan tras su eliminación de Gran Hermano

Juan Reverdito se adueñó de una marca extremadamente negativa. Con el 88,14% de los votos, el cuarto eliminado de Gran Hermano se convirtió en el participante masculino que más sufragios recibió en la historia de la edición argentina del reality show. Solo quedó por detrás de Nadia Epstein, quien en 2007 obtuvo el 91,9%.

