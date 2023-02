Gran Hermano 2022: Camila planeó una merienda con Marcos, pero no pasó lo que esperaba

“¿Les cuento algo, chicas? Me parece lindo Marcos. Se lo tenía que decir a alguien porque, ¿viste cuando lo tenés retenido? Me gustan sus alpargatas, me gusta cómo se viste, pero no se lo digan. Yo soy superlenta. Bueno, díganme cómo le tiro onda, voy a intentar a partir de mañana. No sé cómo activar”, había confesado la cantante a sus compañeras de habitación y hasta les pidió un consejo para tratar de acercarse al “Primo”.