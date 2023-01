Gran Hermano 2022: la confesión de Camila a Marcos luego de varios desplantes

Camila es una de las últimas participantes en ingresar a la casa de Gran Hermano y por ahora también, una de las más querida. Apenas entró s e vinculó fuertemente con Alfa y Marcos aunque no se sabe si por estrategia o afinidad. Pero en varias oportunidades no dejó pasar por alto que con el salteño busca algo más que una convivencia dentro del reality, sin embargo él no se siente a gusto con ella y se lo recalcó en varios momentos.

Tras la respuesta, Camila le consultó como podría haber un posible acercamiento aunque él confesó que “es difícil de saber qué le gusta" y que "además se hace el boludo, pero se da cuenta”. Ante la incertidumbre ella expresó: “Me está haciendo mal a la cabeza, cada día que pasa es peor”.

El rumor llegó a los oídos Marcos de la mano de Romina que le dijo "nos habló a nosotras", para intentar entresacar que sentía, pero ante la negativa del joven, Agustín que estaba junto a él, afirmó "que el Primo estaba pensando en otras cosas".

Otras insinuaciones no tardaron en llegar, las últimas situaciones se dieron en la pileta y en el sauna de la casa de GH. En un momento Camila comenzó a tocarlo y hacerle comentarios, pero se ve que colmó la paciencia del participante y le pidió que no le toque más la espalda. Eso provocó un pedido de disculpas por parte de ella y una situación de tensión entre ambos.

Ya con Maxi de por medio y en el sauna, nuevamente la "hermanita" intentó tocarle la espalda con la excusa de reventarle un granito. Pero nuevamente sufrió un desplante y le dijo: "No, muchas gracias Cami”. Eso no fue suficiente, ya que de manera insistente arremetió con el pedido, hasta que Maxi que estaba entre los dos se enojó y le gritó: “Camila, te está diciendo que no, ¿qué parte no entendiste?”. De manera contundente, el cordobés la frenó a la joven de 23 años y ella, sin amedrentarse, se rió y volvió a la carga con Marcos.

Camila se le declaró a Marcos y él le dijo lo que piensa de ella

En el patio de la casa los dos concursantes aprovecharon el momento y se sinceraron. Camila le propuso un desafío el cual se trataba de decirse en la cara lo que uno piensa del otro.

"Nunca te vi hablar mal de alguien, de todos acá escuché muchos rumores y de vos no. Se te ve como que sos una buena persona, que pensás en el otro, Siento como que tenés un montón de cosas que todavía, yo ya te dije desde el día uno, como que sos una caja de sorpresas, pero se siente como que hay un montón de Marcos que conocer todavía”, comenzó ella.

Tras el mensaje, él la miró y le agarró la mano y emitió: "Bueno, gracias", e intentó escapar de la escena. Sin embargo, allí se quedó y comenzó a hablar.

“Al principio te veía, cuando entraste, pensé que eras muy distinta, que ibas a ser quilombera en el mal sentido, y después cuando entraste al cuarto y me ofreciste, y te sentaste al lado mío, ahí como que me cambió el chip y dije ‘qué transparente que es’, porque no se guardó nada y muestra todo como es no tiene problema en decir si le dicen que eso no le queda bien o no queda bien diciendo esas cosas, lo dice igual y está bueno eso", dijo.

"Después me contaste lo que pasó con tu papá, con tu familia y me pareciste una persona súper guerrera, es muy lindo lo que hiciste por tu familia. Saliste y dijiste ‘si no lo hago yo, no lo hace nadie’ y eso está muy lindo esa es mi opinión”, cerró

Luego de la charla, ambos se dieron la mano y agradecieron mutuamente por la conversación a corazón abierto. Sin embargo, no se sabe cuál será la relación entre los hermanitos de ahora en más.