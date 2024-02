Enseguida, Chiche lo interrumpió y le preguntó: "¿Vos tenés Parkinson Gerardo?" y el artista asintió: "Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa para decir que tengo Parkinson".

El comentario de Romano siguió con un consejo: "Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo".

Para darle un cierre al tema de su diagnóstico médico Gerardo enfatizó: ""No puedo en la función de hoy parar y decir 'perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito'. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo".

Romano rechazó el ataque del presidente contra Lali Espóisto Redes Sociales

Gerardo Romano sobre el cruce entre Lali Espósito y Javier Milei

Gerardo Romano opinó sobre los ataques del presidente Javier Milei contra la cantante Lali Espósito y pidió: "Que hable el presidente (Javier Milei) y que no se pelee con una actriz. Revela cierta misoginia, tenemos que respetar a las mujeres".

El actor que dedicó su última función del espectáculo que hace en Mar del Plata a Lali aseguró en televisión: "Lo que más me llama la atención es que no es un hecho aislado, diría que es de una cierta precariedad emocional".

Fiel a su estilo directo y conocedor de la realidad de los argentinos remarcó: "No tengo memoria de ajustes de este tipo y he vivido Rodrigazo e Hiperinflación".

La enfermedad de Parkinson afecta más a los hombres mayores Redes Sociales

Qué es la enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud.

Esto empeora con el tiempo y si bien no hay cura, existen los tratamientos y los medicamentos que pueden reducir los síntomas. Algunos síntomas comunes son los temblores, las contracciones musculares dolorosas y la dificultad para hablar.

Esta enfermedad suele afectar a personas mayores, pero también puede darse en las más jóvenes, y suele afectar más a hombres que a mujeres.