Pepe Cibrián apostó otra vez al amor y se casará con un joven empresario

Si bien trascendieron imágenes de la pareja en la sede de un Registro Civil de Pilar, el director de la exitosa Drácula, el musical desmintió que se hayan casado. Remarcó al sitio Primicias Ya que "no nos hemos casado todavía. Simplemente ha sido ir al registro para firmar ciertos papeles para, eventualmente, hacerlo".

Pepito es uno de los referentes del teatro musical de Argentina y a pesar de sus 75 años aseguró: "Sí, estoy enamorado. No lo sabe mucha gente, pero sí, muy feliz. No lo cuento, pero no por mí, sino por la otra persona".

Agregó que tiene que guardar discreción por la otra persona con la que ya convive: "Convivimos, a mí me gusta convivir... La vida me ha enseñado mucho, uno intenta modificar cosas que sé que a los otros no los va a hacer feliz, y a mí tampoco".

Pepito Cibrián junto a su nueva pareja en la sede del Registro Civil en Pilar Redes Sociales

Pepito Cibrián conoció a su pareja en Tinder

El periodista Daniel Ambrosino de América TV dio la primicia, y comentó un mensaje que le envió el propio Pepito Cibrián. Allí el actor confesó que ambos se conocieron por la red social Tinder.

El panelista de televisión remarcó "Fue algo raro me explicaban, porque Pepito estaba en Rosario y Ezequiel en Córdoba. Hay muchos kilómetros de distancia, no sé como hicieron, cómo 'matchearon'".

Durante un tiempo la relación fue solo virtual hasta que Cibrián lo invitó a Rosario a ver Drácula y él fue. Después "fueron a tomar algo y nació el amor", según remarcó el comunicador.