¿Gerard Piqué y Clara Chía separados? Qué fotos aclararon la situación de la mediática pareja

Cómo fue la respuesta de Gerard Piqué y Clara Chía ante los rumores de separación

Durante un tiempo, Gerard Piqué y Clara Chía eligieron mantener un perfil bajo, lo que alimentó especulaciones sobre un posible distanciamiento. Los rumores se intensificaron en abril, pero fuentes cercanas a la pareja desmintieron cualquier crisis ante medios españoles.

Ahora, los novios decidieron ponerle fin a los comentarios con una reaparición pública que sorprendió a todos: Piqué compartió en Instagram un carrete de fotos de un viaje romántico por Estados Unidos, donde se los ve muy enamorados en el imponente Gran Cañón de Arizona y las aguas del río Colorado.

Sin embargo, un detalle llamó la atención: los hijos de Piqué y Shakira, Milan y Sasha, no aparecen en las imágenes, lo que generó dudas sobre si los niños participaron en el viaje. El dato no pasó desapercibido, ya que Shakira se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos con su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Con estas postales, Piqué y Clara Chía parecen dejar atrás las versiones de crisis y confirman que siguen juntos.