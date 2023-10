Georgina Barbarossa tuvo un accidente en pleno programa y Telefe decidió no cortar el vivo

Georgina Barbarossa Captura TV

“¡Me encantó! ¿Me lo abrís, por favor, que me estoy ahogando? Tragué mal. Si me ahogo sigan grabando que es rating… ¿Me traes más agua?”, expresó y Analía Franchín la ayudó a seguir al aire junto con Nancy Pazos.

Esto se dio en medio de su regreso a la televisión tras su operación: "Me aguanté siete años. Yo me rompí la rodilla cuando me caí, y desde entonces me fui aguantando y la fui estirando. Me tendría que haber operado hace un año, pero bueno, me hice la gila porque no quería ir a quirófano. No me miren así, ¿Quién quiere ir a un quirófano? ¡Vamos!".

Tensión en La Peña de Morfi: qué pasó fuera del aire entre Jésica Cirio y Georgina Barbarossa

Luego de la entrevista exclusiva a Telefe, Jésica Cirio volvió a hablar, pero esta vez en su propio programa junto a Georgina Barbarossa. Pero lejos de sentirse como en casa, hubo preguntas que le incomodaron, se notó al aire y al finalizar el programa hubo un fuerte reproche.

Barbarossa llevó adelante la entrevista y le preguntó sobre lo económico, pero también sobre las cosas de pareja. Con ninguna de ellas se sintió cómoda. Fue por eso que en Socios del Espectáculo le preguntaron sobre lo sucedido: “Traté de hacerle las preguntas un poco más en profundo para ver qué es lo que le había pasado a ella”.