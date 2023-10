Tensión en La Peña de Morfi: qué pasó fuera del aire entre Jésica Cirio y Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa Captura TV

Y agregó: “Tampoco quería que se sintiese incómoda, es mi compañera. Pero bueno, está implicada en una cosa muy seria. Estar en casa con un hombre así es un horror".

Fue entonces que Rodrigo Lussich reveló: “Jésica quedó furiosa con Georgina por las preguntas y Georgina quedó furiosa con las respuestas". Pero a pesar de eso, en la entrevista, la conductora se distanció e indicó: “Yo creo que, en mi caso, me habría dado cuenta y le habría preguntado a mi marido de dónde sacaba la guita si todos los días viajábamos en primera clase".

Jésica Cirio se quebró en La Peña de Morfi: "Estoy destrozada"

Luego del escándalo que se desató por lo viajes del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, junto a la modelo, Sofía Clerici, a Europa, Jesica Cirio habló con el noticiera de Telefe, pero este domingo lo hizo en La Peña de Morfi, programa del cual es conductora.

Al ser consultada sobre cómo se enteró de la infidelidad, reveló que “fue muy angustiante me sentí defraudada, mucha frustración. Me enteré como todos del fin de semana, aunque ya en noviembre las cosas no estaban bien”, comenzó diciendo y agregó: “Tuve sospechas, pero realmente no tenía confirmación de nada”.

Luego de que se conocieran las imágenes, la bailarina reconoció que intentó contactarse con ahora su exmarido pero que él se enojó y la bloqueó. “No me dio explicaciones. Estoy destrozada, esto es una pesadilla”, reconoció Jésica sobre el último contacto que tuvo con Insaurralde.