Respecto a su relación con el exintendente de Lomas de Zamora, Cirio reconoció que de la relación de diez años, fue “una relación feliz”, pero que en el último tiempo empezó a notar cosas en él que no le hacían bien y no le daban seguridad.

Al ser consultada sobre cómo se enteró de la infidelidad, reveló que “fue muy angustiante me sentí defraudada, mucha frustración. Me enteré como todos del fin de semana, aunque ya en noviembre las cosas no estaban bien”, comenzó diciendo y agregó: “Tuve sospechas, pero realmente no tenía confirmación de nada”.

Luego de que se conocieran las imágenes, la bailarina reconoció que intentó contactarse con ahora su exmarido pero que él se enojó y la bloqueó. “No me dio explicaciones. Estoy destrozada, esto es una pesadilla”, reconoció Jésica sobre el último contacto que tuvo con Insaurralde.

Las explicaciones de Jesica Cirio sobre su relación con Martín Insaurralde y la sospechas de los gastos

Respecto a la ostentosa vida que trascendió que está viviendo Martín Insarurralde, Jesica Cirio aseguró que cuando vivían juntos “no vi nada ilegal”. “Yo me casé en el 2014 y mi vida siempre fue igual, no vivía una vida distinta de antes de casarme con él, siempre trabajé y vivía de esa manera”, aseguró.

“Siempre tuve la suerte de poder vivir bien gracias a mi trabajo y esfuerzo. Había viajes que hacía conmigo y otros por su laburo, esa era la información que me daba”, volvió a mencionar Jésica.

Por otro lado, sobre el supuesto acuerdo de divorcio donde trascendió que fue de 20 millones de dólares, respondió contundente: “Es una absoluta mentira, una barbaridad, es una cifra que nunca vi en mi vida, no sé por qué se instaló eso. Todo esto que estoy viviendo es una situación horrible”.

Y concluyó: “Estoy tranquila y a disposición, esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia, pero estoy a disposición de la Justicia. Me angustió y me enojé al enterarme que estaba imputada, pero a la vez tranquila porque no tengo nada que ver. Estoy dispuesta a que se me investigue de la manera que sea necesaria”.