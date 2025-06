Mirtha Legrand se metió en la polémica por las empanadas y defendió a Darín: "¿Qué tuvo de malo?"

Ahora, en su nueva emoción, La Chiqui se mostró sorprendida por la magnitud que tomó la frase y apoyó al protagonista de El Eternauta, entre otros. “Pobre Darín, lo han hecho de goma, pobrecito. ¿Pero qué tuvo de malo?”, señaló.

En ese momento, les explicó a sus invitados, Fernando Burlando, Jairo, María Julia Oliván y Hugo Alconada Mon, que no escuchó el comentario que había hecho Darín: “Le pregunté ‘¿cómo ves el país?’ y él empezó a hablar, bajó un poco la voz y la cabeza, y no oí cuando dijo lo de los 48”.

Legrand aprovechó para destacar la trayectoria del actor y su reconocimiento internacional: “Le mandamos un aplauso desde acá, es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el actor argentino más reconocido. Lo queremos mucho. Yo lo conozco desde chiquito, conocí a su padre”.

Los presentes también se mostraron a favor del actor y la periodista agregó: “Quería decir que los precios siguen altos. Sobre eso estaba hablando”.

El duro mensaje de Ricardo Darín para Javier Milei: “Mucha gente la está pasando muy mal”

Como invitado en la mesa de Mirtha Legrand, el actor Ricardo Darín cuestionó las últimas medidas del gobierno de Javier Milei orientadas a “sacar los dólares del colchón”, anunciadas el jueves pasado por el ministro Luis Caputo, y aseguró que no entiende “a quién” van destinadas porque “hay mucha gente que la está pasando muy mal”.

El protagonista de El Eternauta y varios de sus compañeros de elenco estuvieron como invitados este sábado en La noche de Mirtha Legrand, y la conductora aprovechó para preguntarle cómo veía a la Argentina. “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que están sacando los dólares de los colchones...”, ironizó Darín.

“El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados”, agregó. “Qué notable lo de los colchones”, acotó Mirtha. “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale $48 mil”, señaló el actor.

La diva le dio la razón y reconoció que “los precios son terribles”. “No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, subrayó Darín.