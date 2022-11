Furor en Netflix: la película de acción que se lleva todas las miradas

La cinta está centrada en un agente de la unidad más preciada y menos entendida de la CIA, con la ayuda de un equipo de comando táctico de alto secreto, debe recuperar y transportar a una agente con información ultra secreta, recorriendo 22 millas contrarreloj para hacer posible su extracción antes de que el enemigo se acerque.

James Silva (Mark Wahlberg) es un agente de la CIA, el encargado de liderar un pequeño y fuerte equipo paramilitar para enfrentarse a una misión peligrosa.

En esta oportunidad, deberán llevar a un hombre de inteligencia extranjero desde una embajada estadounidense hasta una pista de aterrizaje a 22 millas de distancia.

El agente y los soldados encaran una carrera contra el tiempo cuando el ejército, la policía y las pandillas callejeras de la ciudad harán lo que sea necesario para detenerlo.

Mile 22 | Official Trailer 2 | Own It Now on Digital HD, Blu-Ray & DVD