Furia explotó en Gran Hermano y cruzó a Isabel: "Es de bicha lo que hacés"

"Demasiado buena soy, demasiado buena. No puedo con las cosas que no son como son" , expresó con una visible angustia Rosina en el dormitorio de la casa.

Ante esta situación, Isabel intentó consolarla pero la tensión aumentó. "Bueno pero quedate tranquila. Respirá hondo, respirá profundo", manifestó De Negri a la uruguaya, lo que llevó al fastidio de Furia debido a que en algunas oportunidades la mujer de 65 años protagonizó duros cruces con Beltrán.

Furia apuntó contra De Negri y la tildó de "bicha" por su acciones: "Che, posta, hagan silencio, quiero descansar, ahora sí voy a empezar yo. Cerrá el orto, en serio te lo digo, te lo pido por favor, porque me recontra cago en lo que te pasa afuera, te lo digo en serio. Dejá de decir que no hacés nada porque sos una... mirá, mejor no lo voy a decir, peor que mi abuela. Es de bicha lo que hacés".

Luego, se dirigió a la uruguaya. "Y vos llorá tranquila, llorá todo lo que se cante el orto porque es bueno llorar", enfatizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TeamFuriaDeGH/status/1743820808768614497&partner=&hide_thread=false NO ME ESPERABA QUE FURIA ESTE AHI PARA DEFENDER A ROSINA, REALMENTE ESPECTACULAR COMO FRENO A ISABEL #GranHermano pic.twitter.com/S7wYJqcZOs — TEAM FURIA (@TeamFuriaDeGH) January 7, 2024

Gran Hermano en llamas: el grito que reveló información de afuera

En Gran Hermano en su edición 2022 los gritos afectaron porque revelaron estrategias de juego y, en este caso, fueron pocas las intervenciones de la gente desde afuera. Pero una de ellas impactó a la casa y fue una información respecto a la vida privada de Lisandro.

Sabrina, Rosina, Joel, Emanuel y Lucía estaban en un rincón de la casa cerca de la puerta de salida descansando al fresco. Todo era tranquilidad hasta que escucharon que una persona estaba gritando y se quedaron en silencio para identificar lo que decía.

Pasaron unos segundos luego de un confuso grito para luego escuchar “Lisandro cornudo”. Eso daba a entender que la novia del jugador estaba siendo infiel afuera y él suele mencionarla en las galas y le manda saludos, es decir, la relación va seria y lo reconoce.