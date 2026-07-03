Quién transmite Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026 por TV El campeón defensor debuta en la fase de eliminación directa frente a un rival que llega sin antecedentes previos ante la Selección. La transmisión está garantizada en señal abierta y por cable para todo el país. Por Agregar C5N en









Señales de la televisión abierta, cable y streaming tendrán disponible el encuentro desde las 19hs. Redes sociales

La Selección argentina inicia la etapa de eliminación directa del Mundial 2026 este viernes ante Cabo Verde, por los 16avos de final, en el Hard Rock Stadium de Miami, y la cobertura televisiva en el país garantiza que ningún rincón del país se pierda el partido. Cuatro señales locales confirmaron sus transmisiones, con opciones tanto en señal abierta y gratuita como en cable y plataformas digitales.

El partido arranca a las 19 horas en Argentina. La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia con un rendimiento que le permitió conseguir tres victorias consecutivas ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Por otra parte, el conjunto africano llega como la gran sorpresa del torneo luego de superar una zona compleja integrada por España, Uruguay y Arabia Saudita. En su primera participación histórica en una Copa del Mundo, los "Tiburones Azules" alcanzaron la clasificación a la etapa eliminatoria luego de empatar sus tres encuentros y quedar de esta forma segundo en su zona.

El entrenador Lionel Scaloni fue contundente al referirse al rival. "No están de casualidad", afirmó sobre el seleccionado africano, al que la Argentina nunca antes se ha enfrentado en un partido oficial. El ganador se enfrentará a quien resulte vencedor del encuentro que disputarán Australia y Egipto.

Canales de TV que transmiten Argentina contra Cabo Verde, por el Mundial 2026 Telefe emitirá el encuentro en señal abierta a través del canal 11.1 HD y 11.2 Móvil de la TDA, además de estar disponible en Flow (10/617), Telecentro (12/1001) y DirecTV (123/1123). La TV Pública también transmitirá de manera gratuita por el canal 7 analógico y 23.2 de la TDA, con presencia en DirecTV (121/1121), Flow (11) y Telecentro (8/1007).

En el cable básico, TyC Sports es la opción tradicional, disponible en los canales 22/101 de Flow, 629/1629 de DirecTV y 106/1016 de Telecentro.