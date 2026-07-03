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3 de julio de 2026 Inicio

Quién transmite Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026 por TV

El campeón defensor debuta en la fase de eliminación directa frente a un rival que llega sin antecedentes previos ante la Selección. La transmisión está garantizada en señal abierta y por cable para todo el país.

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Señales de la televisión abierta

Señales de la televisión abierta, cable y streaming tendrán disponible el encuentro desde las 19hs.

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La Selección argentina inicia la etapa de eliminación directa del Mundial 2026 este viernes ante Cabo Verde, por los 16avos de final, en el Hard Rock Stadium de Miami, y la cobertura televisiva en el país garantiza que ningún rincón del país se pierda el partido. Cuatro señales locales confirmaron sus transmisiones, con opciones tanto en señal abierta y gratuita como en cable y plataformas digitales.

La Selección argentina enfrenta a Cabo Verde.
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El partido arranca a las 19 horas en Argentina. La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia con un rendimiento que le permitió conseguir tres victorias consecutivas ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Por otra parte, el conjunto africano llega como la gran sorpresa del torneo luego de superar una zona compleja integrada por España, Uruguay y Arabia Saudita. En su primera participación histórica en una Copa del Mundo, los "Tiburones Azules" alcanzaron la clasificación a la etapa eliminatoria luego de empatar sus tres encuentros y quedar de esta forma segundo en su zona.

El entrenador Lionel Scaloni fue contundente al referirse al rival. "No están de casualidad", afirmó sobre el seleccionado africano, al que la Argentina nunca antes se ha enfrentado en un partido oficial. El ganador se enfrentará a quien resulte vencedor del encuentro que disputarán Australia y Egipto.

Canales de TV que transmiten Argentina contra Cabo Verde, por el Mundial 2026

Telefe emitirá el encuentro en señal abierta a través del canal 11.1 HD y 11.2 Móvil de la TDA, además de estar disponible en Flow (10/617), Telecentro (12/1001) y DirecTV (123/1123). La TV Pública también transmitirá de manera gratuita por el canal 7 analógico y 23.2 de la TDA, con presencia en DirecTV (121/1121), Flow (11) y Telecentro (8/1007).

En el cable básico, TyC Sports es la opción tradicional, disponible en los canales 22/101 de Flow, 629/1629 de DirecTV y 106/1016 de Telecentro.

DSports es otra de las señales que tienen derechos sobre los 104 partidos del torneo. Es así que se puede sintonizar en los canales 610 y 1610 de DirecTV, y en el 109 de Flow y Telecentro. Para quienes prefieren el streaming, TyC Sports Play, Mi Telefe y DGO ofrecen transmisión online, mientras que Disney+ Premium y Paramount+ también confirmaron la cobertura del partido en sus plataformas.

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