Se resolvió la gran polémica del Mundial 2026: qué dijo el jugador croata El árbitro había convalidado el gol en tiempo de descuento que llevaba el partido al alargue, pero el VAR lo llamó para dar marcha atrás con la decisión por el presunto toque de Igor Matanovic, que inhabilitaba al delantero Joško Gvardiol. Por Agregar C5N en









Igor Matanovic, habló tras el partido.

El Mundial 2026 tuvo el jueves la primera gran polémica en el partido Croacia - Portugal por los 16vos de final, luego de que el árbitro Ervan Eskas invalide, vía instancia VAR, un gol en tiempo cumplido del delantero Joško Gvardiol, que era el empate 2-2 y daba paso al alargue. Lo curioso es que la jugada quedó anulada por un presunto roce de Igor Matanovic que solo fue detectado por un chip interno que tiene la pelota Trionda.

Tras el encuentro, Matanovic habló con la prensa y le puso fin a la polémica al confesar lo que dijo el juez del encuentro y admitir que tocó la pelota. "Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo", afirmó en un primer momento el futbolista del Friburgo de Alemania.

Para luego detallar: "Le pregunté al árbitro, no estaba del todo seguro de haber tocado. Me dijo que el balón tenía un toque sutil, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego".

Igor Matanovi on the controversial touch and offside:



"It is still hard to understand this match. I just said we deserved more, but we can be very proud of ourselves.



Honestly, I felt a small contact with my hair, I asked the referee what it was. I wasn’t 100% sure if I… https://t.co/NyP53J0OyH pic.twitter.com/r1NJpi9PTK — Croatian Football (@CroatiaFooty) July 3, 2026 Mundial 2026: qué dijo la FIFA sobre la polémica en Croacia - Portugal

La federación realizó un posteo en sus redes sociales donde argumentó la decisión y respaldó al referí noruego: "Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la pelota adidas Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanovi, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol".

Y se agregó: "Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas". According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanovi in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026 Video: el gol de la polémica anulado a Croacia en el Mundial 2026 "El VAR":

Por los comentarios sobre el gol anulado a Croacia en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Yy4djvjdPd https://t.co/MCTYOXn1TK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 3, 2026