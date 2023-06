Florencia Peña aprovechó las playas de México y lució una microbikini rosa que causó furor

Florencia Peña rosa Instagram

"Yo quiero ver algo especial" escribió la actriz en el posteo de su red social, tomando las palabras de la Sirenita en una de sus canciones. Florencia Peña interrumpió las grabaciones de Talento Argentino en donde participa junto a La Joaqui y Abel Pintos y decidió viajar a Estados Unidos y a México. Luego de haber paseado por Disney y sus parques, la modelo continuó su viaje hacia la playa donde aprovecha para lucir su colección de mallas que marcan tendencia.

Florencia Peña microbikini rosa Instagram

La China Suárez aprovechó las playas de Brasil y lució una microbikini negra mientras hacía un challenge

La China Suarez se encuentra en Río y usó una microbikini para sumarse a un challenge de baile donde sorprendió a sus seguidores. En su cuenta de TikTok, la modelo se movió al ritmo de Tubarão mientras lucía un corpiño negro y un jogging azul tiro bajo. En el video se la pudo ver de noche en pocos segundos mostrando sus pasos con una coreografía propia del challenge en el que estaba participando, con la playa de fondo.

china suarez microbikini Instagram

A raíz de los rumores sobre su estado sentimental, las indirectas hacia Rusherking y diversas versiones sobre sus parejas o vínculos amorosos, la China Suárez también subió otro video vistiendo la misma microbikini y en el mismo lugar de la playa para parodiar otro challenge en donde mencionó estos rumores. La actríz escribió "Cuando me inventan novios y no entienden que yo me quiero quedar soltera" en la parte superior del video. En esta red social y acumula más de 1 millón de seguidores y sigue marcando tendencia desde sus videos y sus looks.