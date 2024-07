Flor Vigna destrozó a Luciano Castro por su ruptura: "Nunca había vivido una infidelidad"

MKS: "Me terminé enamorando de la idea de sentarme, escribir y armar melodías"

En diálogo con la revista Gente, le consultaron por cómo transitó la traición de Luciano Castro y remarcó: "Hay cosas que te pasan por primera vez, yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados, entonces me pasa por primera vez y por ahí yo no estoy lista para asumirlo en público ". Con estas palabras, evidenció todo el dolor que le generó la situación.

Luego, con motivo de haber descubierto la infidelidad, Vigna señaló: "Fue como un mensaje de la vida, de decirme 'che, hasta acá llegó esta historia'. Lo que más me duele es que uno no termina sabiendo mucho en qué confiar, qué fue verdad, qué fue mentira". De esta manera, puso en duda todo lo que vivió con el actor en su relación.

Flor Vigna y Luciano Castro Flor Vigna y Luciano Castro estuvieron en pareja desde 2021. Redes sociales

"En muchas cosas ahora me doy cuenta de que era muy fácil manipularme. Por ahora la vida no nos cruzó. Cuando él quiera hablar, que hable él, lo que estuvo mal o bien. Cada uno necesita su tiempo, por ahí en un tiempo él entiende las barbaridades que dijo", concluyó la bailarina. Todo esto dejó un escenario en el que Luciano Castro tendrá mucho por explicar para no ser cancelado por la sociedad.

Embed - FLOR VIGNA: “Me di cuenta de que era muy fácil manipularme”

