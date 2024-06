Desde Tailandia, Flor Vigna festejó su cumpleaños con una colección de microbikinis coloridas

Flor Vigna volvió a marcar tendencia, esta vez vistiendo una microbikini naranja . La artista, quien fue noticia a raíz de la separación con Luciano Castro, se mostró con su estilo audaz y sorprendió con su look desde una playa de Tailandia mientras festejaba su cumpleaños. Junto a algunas de sus mejores amigas se encuentra recorriendo el sudeste asiático y aprovecha los paisajes para compartir sus outfits playeros.

Durante su viaje, la actriz se fotografió sobre una moto con una microbikini de alto impacto en color naranja shocking , uno de los tonos que marcarán tendencia en la próxima temporada. El conjunto contó con un corpiño triangular con aro y una bombacha de tiro alto, colaless y cavada . Para complementar su look veraniego, usó un par de ojotas verde neón, a juego con el traje de baño, y se mostró completamente al natural, sin maquillaje.

Flor vigna microbikini naranja Instagram

Días antes, la influencer había cautivado con una microbikini similar en otro color. Optó por un modelo de dos piezas en amarillo mostaza, con corpiño triangular simple y bombacha colaless con tiras ajustables a los costados, que se atan en forma de moño. Completó su look con lentes de sol espejados y un labial rojo intenso.

Flor Vigna microbikini Instagram

En otra de las fotos que subió a su perfil de Instagram, la artista combinó la misma microbikini amarilla con un top tejido a crochet en forma de mariposa, en color verde musgo, y una gorra de jean azul puesta al revés.

Flor vigna microbikini naranja Instagram

Finalmente, se mostró encima de un bote vistiendo una microbikini amarilla que combinó con un sombrero tejido en color natural con detalles de flores bordadas. Sus publicaciones sumaron miles de reacciones, en donde sus seguidores elogiaron su look y su estilo, confirmando su referencia en el mundo de la moda y en las redes sociales.

Flor Vigna microbikini Instagram

¿Lo nuevo de verano? Kyllie Jenner apostó por una doble microbikini mostrando la moda europea

Kylie Jenner marcó nuevamente tendencia al vestir una microbikini en una de sus últimas publicaciones en Instagram. La empresaria volvió a sorprender con su look que incluyó un traje de baño doble.

En su última producción de fotos, la modelo lució un innovador conjunto de microbikini superpuesta, combinando dos trajes de baño de dos piezas en tonos azul y blanco. Primero, optó por un traje de baño que contó con un corpiño triangular y bombacha de tiro bajo en color azul. Sobre este, añadió otro conjunto con bombacha de tiro alto y cavada en off white, creando un efecto de capas que dejó ver la pieza inferior.

Kyle Jenner microbikini Instagram

Para completar el look, le agregó un crop top off white sobre la microbikini doble, causando revuelo en las redes sociales. Las otras modelos que la acompañaron en la sesión lucieron versiones similares del look, pero en diferentes tonalidades: una con traje de baño en distintos tonos de verde y otra con combinaciones en naranja y rosa pastel.

Kyle Jenner microbikini Instagram

En cuanto al maquillaje, Kylie Jenner optó por un look natural que incluyó una máscara de pestañas, sombras en tonos naranjas y un labial marrón suave. Con esta producción y la gran recepción que tuvo por parte de sus fans, demostró una vez más que es una de las personalidades más importantes en el mundo de la moda y en las redes sociales.