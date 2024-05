Sabrina Rojas, lapidaria respecto al nuevo romance de Luciano Castro: "Ella me da..."

"A mí me interesa con quién se vinculan mis hijos, después con quién sale el papá de mis hijos... Florencia, Griselda o un canguro, me da lo mismo", expresó la modelo a LAM. También fue polémica en cuanto al inicio de la relación.

"Yo ya lo sabía antes que ustedes".



"Yo ya lo sabía antes que ustedes".

Y agregó: "Yo no me enteré por la tele, lo sabía de antes. No quiero decir desde cuándo porque son fechas y cosas que si no dicen los protagonistas... Mientras 'el gordo' esté en armonía familiarmente, que haga lo que quiera con quien quiera".

Pero cuando le preguntaron si le caía bien, fue determinante: "No me cae ni bien ni mal, me da igual. Tuve muy poco trato, pero sí sabía que es la ex de mi ex, de hace muchos años... nos hemos cruzado. Parece que quedó fuego en las cenizas, que las revivan con amor".