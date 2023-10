Flor Peña que se peleó a muerte con Marley por una mentira

“Entonces le digo ¿en serio?, y me dice ‘Sí. Te paso el número de la habitación’. Me pareció un montón y yo pensé primero en charlar...”, indicó y reveló que en ese entonces estaba casada con Mariano Otero, con quien tuvo a Juan y Tomás.

Flor Peña: "Marley me hizo creer que Bisbal me esperaba en su cuarto de hotel" - Podemos Hablar 2022

Por eso contó: “Yo lo conocí a Otero y a los dos meses quedé embarazada. Entonces era rara la situación. Yo tenía 28 años, y mi hijo lo sabe. Yo se lo conté, y él sabe que la relación al principio fue jodida”.

“Bueno entonces Marley me dice que David Bisbal me quería entrar. No es que se quería poner de novio conmigo. Y yo me la re creí, y no sabes lo contenta que estuve todo el programa”, indicó mientras todos se reían por la situación.

Y explicó cómo le contó la verdad: “Antes de terminar el programa me dice ‘Te quiero decir que lo de David Bisbal es toda una mentira’. Me enojé en serio. Vos estás jugando con mi necesidad. Entonces después yo me re enojé, me fui a casa. Y después me hizo lo mismo con Cristian Castro. Pero eso era verdad”.