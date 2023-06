Flash, del director argentino Andy Muschietti, resulta una agradable sorpresa

El universo de películas de DC comics no pasó años muy agradables en la industria cinematográfica, pero hoy parece que todo se acomoda para la pata superheroica de Warner Bros. Pictures. Con la llegada de James Gunn como Presidente del estudio y el inicio de su propio universo de películas, algunos personajes habían quedado en el medio del viejo DCU y el ya anunciado paquete de películas a cargo del director de Guardianes de la galaxia . Sin embargo, Flash , el estreno destacado de la próxima semana, da la sorpresa y sirve como un buen reinicio y una perfecta cuota de nostalgia para enganchar a varias generaciones.

Flash | Tráiler Final | Subtitulado Warner Bros. Pictures presenta “Flash”, dirigida por Andy Muschietti (las películas de “IT”, “Breast”). Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje independiente de DC. Warner Bros. Pictures



Con la publicación del tráiler oficial, donde se muestra a Keaton nuevamente con el traje de Batman, daba la sensación que Warner había encontrado el camino, por lo menos, para esta película. Con el concepto de multiversos en una inmejorable posición en la industria cinematográfica, aquí es Flash (ya presentado en otras películas de DC) quien viaja en el tiempo para evitar que maten a su madre, pero esto rompe el presente y crea otras realidades paralelas. Y es él quien queda atrapado en una de ellas. Para volver, deberá pedirle ayuda a su yo más joven (también interpretado por Ezra Miller) y a los superhéroes que estén disponibles, que no son muchos salvo el Batman de Keaton (de las películas dirigidas por Tim Burton en 1989 y 1992).



The Flash, en su título original, tiene varios aciertos: el ya mencionado regreso de Keaton (impecable de principio a fin), la presentación de Supergirl (Sasha Calle), la actuación de Ezra Miller, una sorpresa ya que interpreta a dos versiones de Barry Allen y el humor que atraviesa toda la película. Los cambios que brinda una realidad alternativa desde el punto de vista del protagonista consigue un montón de situaciones bastante graciosas aprovechando su condición y están bien utilizadas. Y por último, la acción que tiene la película con escenas titánicas desde el regreso de Zod hasta los primeros minutos de largometraje. Es un guion bastante sólido, quizá sin tantas sorpresas, pero que funciona.

Póster de Flash Warner Bros. Pictures presenta “Flash”, dirigida por Andy Muschietti (las películas de “IT”, “Breast”). Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje independiente de DC Super Hero junto a Michael Keaton como Batman. Warner Bros. Pictures





Por otro lado, y de los momentos más importantes de la película, tiene una excelente secuencia de inicio donde pone en contexto quiénes están, cómo es la relación de los miembros de la Liga de la justicia y el potencial de Muschietti para este tipo de películas. Queda claro por qué es el director que suena para dirigir The Brave and the Bold, el film con el ¿nuevo? Batman dentro del universo de películas de Gunn que tendrá como arranque a Superman: Legacy.

Es cierto que Flash también arrastra algunas falencias del viejo universo de DC. La primera es el diseño de villanos en la cual no puedo profundizar sin spoilear y la segunda son los efectos especiales. Más allá que el resultado es positivo en general, hay algunos momentos en el film donde realmente se nota que le falta trabajo en ese aspecto. Posiblemente sea por falta de tiempo, de hecho en Argentina hubo varias funciones y en mi caso asistí a la primera de ellas para cinco periodistas en todo el país y luego a la Avant Premiere con cuatro salas llenas, en todos los casos todavía no estaba la versión final, esa saldría con el estreno en salas.





Michael Keaton como Batman junto a los dos Flash Warner Bros. Pictures presenta “Flash”, dirigida por Andy Muschietti (las películas de “IT”, “Breast”). Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje independiente de DC Super Hero junto a Michael Keaton como Batman. Warner Bros. Pictures

Y respecto al final, sucede que tampoco se vio la escena post créditos y los últimos segundos de la película parece que se corta abruptamente. Estos faltantes se van a estrenar directo en las salas por lo valiosa que resulta esta información para el futuro de las películas de DC. Muchos especulan que tendría confirmaciones de lo que se viene y finalmente Flash funcionaría como un reinicio.



Valió la espera ver a Keaton regresar como Batman. Desde la interpretación de Bruce Wayne hasta verlo en acción nuevamente. Esos son, en definitiva, excusas suficientes para ir a ver Flash a los cines. Pero más allá de eso, estamos ante una película que funciona, que divierte y mezcla nostalgia con grandes escenas de acción. Y sí, definitivamente el argentino Andrés Muschietti está para más cosas dentro de este universo.